Galatasaray'ın Stoch ah'ı tuttu

T24 - Fenerbahçe’nin Galatasaray elinden söküp aldığı Miroslav Stoch ‘oynayamadığı’ için yol ayrımına geldi. Slovak yıldızın menajeri Lednicky, “Miro’nun sözleşmesi sürüyor, ama seneye ne olur bilinmez” dedi, sinyali verdi.





UEFA Avrupa Ligi’nde Gökhan Gönül’ü bile son derece zorlayarak ‘kalitesini’ gösterdiği yetmezmiş gibi ezeli rakip Galatasaray’ın elinden alınmıştı... Sarı-Lacivertli kulübün kapısından girdiğinde bugünlere dönük bir sinyal de vermişti Miroslav Stoch...

Chelsea’de düzenli olarak forma şansı bulamamaktan yakınmış, “Benim büyük hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için sürekli oynayabileceğim bir kulüpte yer almam gerek” demişti... Ancak gerek yabancı kontenjanına takılması, gerekse teknik direktör Aykut Kocaman’ın sol kanatta daha çok Issiar Dia’yı tercih etmesi nedeniyle kulübeye hapsoldu. Ortaya çıkan bu tablo, Slovak oyuncuyu ‘yol ayrımına’ getirdi.



Menajeriyle konuştu

21 yaşındaki yıldızın menajeri Milan Lednicky ile konuştuğu öğrenildi. Sezon sonunda kiralık olarak ya da bonservisiyle ‘forma şansı bulacağı’ bir takıma gitmek isteyen Stoch’a, özellikle Hollanda’dan taliplerin olduğu belirtildi.



