Galatasaray'ın son transferi rapçi Snoop Dogg!

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'un, Instagram hesabından bir kez daha Galatasaray ile ilgili paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü Amerikalı müzik sanatçısı Snoop Dogg, daha Wesley Sneijder ve Didier Drogba'nın fotoğrafında Drogba'nın kafasının yerine kendi kafasının, Photoshop'la yerleştirilmiş halini "GooooOoaaaaaaallll" yazarak paylaşmıştı.

Ünlü sanatçı bu kez sarı-kırmızılı takımın soyunma odasından bir fotoğrafı kendiyle özdeşleştirdi ve paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.