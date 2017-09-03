Galatasaray'ın Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole'de görme kaybı varmış!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 2 sezon forma giyen ve son olarak İspanyol ekip Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole'ün gözünde yüzde 50 görme kaybı olduğu ortaya çıktı.

Carole'ün 9 yaşında yüzüne isabet eden sert bir şut sonrası, sağ gözünde büyük görme kaybı yaşadığı Fransız yayın organlarının arşivlerinden ve oyuncunun kendisi tarafından doğrulandı.

Sabah'tan Bülent Timurlenk'in Carole'ün görme kaybı ile ilgili haberi şöyle:

Galatasaray’da 2 yıl boyunca sayısız pozisyon hatası yapan Carole, 9 yaşında sağ gözünde büyük görme kaybı yaşadı. Fransız arşivlerindeki koruyucu gözlüğün amacı sağlam sol gözü korumaktı.

Galatasaray'da iki sezondur bekleneni veremeyen ve Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole'un oynadığı her kulüpte sağlık testlerinden geçmesine rağmen sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı olduğu Fransızların saygın yayın organları France Football ve So Foot'un arşivlerinde ortaya çıktı. 2000 yılında yüzüne isabet eden sert bir şut sonrasında sağ gözünde büyük görme kaybı yaşayan Fransız futbolcu o günleri şöyle anlatıyor: "Top çarptığında böyle bir hasar vereceğini düşünmedim. İyi tedavi olmadım. ABD'den 400 Euro'ya bu koruyucu gözlükleri getirttim. Onlar olmadan sahaya adım atmıyorum, gözlükler olmadığında dikkatim dağılıyor."

Arkadaşlarından daha az görüyordu

France Football Dergisi, eski futbolcu Damien Tixier'in "Sağ gözü bir zamana kadar hiç görmüyordu. Edgar Davids gibi gözlük taktı sahada. Arkadaşlarından daha az görüyordu ama iyiydi" derken, So Foot Dergisi de 2010 yılına kadar koruyucu gözlük takan Carole'un sağ gözündeki kaybın çok yüksek olduğunu yazmıştı.

Galatasaray: Derini göremiyordu

Galatasaray Sağlık heyeti, Carole'un sağ gözündeki görme kaybı için SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Derinlik hissi bir gözünde yoktu. Bu doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bir gözüyle üç boyutlu göremiyor ancak futbol oynamasına bir engel yok" dedi.



Şimdi iki gerçek ve bir soru var:

1- Carole, oynadığı her kulüpten gözündeki probleme rağmen (Göz testi yapıldı mı) "Futbol oynar" raporu aldı.

2- Carole'un taktığı gözlükler, sol gözünün de hasar alması halinde futbol hayatının biteceği gerçeği için koruma amaçlıydı.

Peki soru? 18 yaşında Fransız futbolunun en yetenekli gençlerinden biri 24 yaşında geldiği Galatasaray'da neden bir çok maçta pozisyon hatası yaptı ve çevre kontrolünde problem yaşadı?