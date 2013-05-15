Galatasaray'ın sermaye artırımında sorun yok!

Galatasaray Spor Kulübü’ne, sermaye artırımı sonrasında mağdur olduklarını iddia eden yatırımcıların açtığı davadan sarı-kırmızılı kulübe iyi haber geldi. Mahkeme, yatırımcıların tüm taleplerin reddedildiğini açıkladı.

G.Saray’dan konu ile alakalı KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/279 E. Numaralı dosyası kapsamında 14.5.2013 tarihinde yapılan duruşmada aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

-Davacının “stad gelirlerinin satışı ya da ayni sermaye olarak deviri ile ilgili sözleşmelerin ve tüm işlemlerin iptali” talepleri mahkeme tarafından reddedilmiştir.

-Taraflar arasındaki uyuşmazlığın 11.01.2012 tarihli özel durum açıklamasına konu Yönetim Kurulu Kararı, 23.01.2012 tarihli, 09.02.2012 tarihli ve 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarının yokluğunun tespiti ile 30.10.2012 tarihli Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrası kararının iptaline yönelik olduğu tespit edilmiştir.

-Talep konusu Yönetim Kurulu kararları ve ibra kararının alındığı Genel Kurul Tutanakları’nın Mahkeme’ye sunulması için davalı Şirket’e müzekkere yazılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Galatasaray Kulübü, yaptığı bildirim ile kendilerine para cezası veren Sermaye Piyasası Kurulu’na da iptal davası açtıklarını belirtti.

Konu ile alakalı KAP’a verilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.2.2013 tarih ve 5/165 ve 5/144 sayılı kararları ile verilen idari para cezalarına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davaları açılmıştır."