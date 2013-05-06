Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Galasaray'ın 19. şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki takımın bu gece Sivasspor karşısında alınan galibiyet ile ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyon olması ile sonuçlanan hikayesini sunuyoruz:

Kadroda revizyona giden Galatasaray, ilk olarak aktif futbol hayatına nokta koyan Ayhan Akman ve sözleşmesi sona eren Servet Çetin ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılılarda yaprak dökümü, Culio ve Pinto ile devam etti. Ardından stancu ve Yiğit Gökoğlan'ı Orduspor'a veren Galatasaray, Kazım'ı ise Blackburn Rovers'a kiraladı. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı fesh eden Necati Ateş de transferin son günü Eskişehirspor'un yolunu tuttu.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray Yönetimi, ilk transfer hamlesini Gaziantepspor'un Kamerunlu defans oyuncusu Dany Nouenko'yu alarak yaptı.

Forvet hattına Fransa'nın Toulouse takımından Umut Bulut'u 1 yıllığına kiralayan sarı kırmızılılar, iç transferde ise Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Kayserispor ile Amrabat için transfer pazarlığına giren Galatasaray, Faslı oyuncuyu uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattı. Fas Milli Takımı’nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndan elenmesi sonrası İstanbul'a gelen Amrabat, taraflarca havalanında coşkuyla karşılandı.

Transferde istediği oyuncuları bir bir renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, daha önce Lazio ve Lokomotif Moskova'nın kapısından dönen Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna dahil etti

Sarı kırmızılıların bir sonraki hamlesi, Real Madrid'in Türk yıldızı Hamit Altıntop'un transferi oldu.

Sıra geçen sezon şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Felipe Melo'ya gelmişti. Biraz geç de olsa Brezilyalı oyuncu Juventus'tan 1 yıllığına yeniden kiralandı.

Yapılan transferler sonrası Galatasaray takımını pastaya benzeten Başkan Ünal Aysal'ın, yapacakları yıldız transferinin, pastanın üzerindeki ''çilek'' olacağı yönündeki açıklaması ise taraftarı heyecanlı bir bekleyişe itti.

Galatasaray, yeni sezon öncesi çek savunma oyuncusu Ujfalusi'den gelen sakatlık haberi ile sarsıldı. Antremanda ön çapraz bağları kopan Ujfalusi, ilk yarıyı kapattı. Sarı kırmızılılar Ujfalusi'nin yerini Lyon'un tecrübeli defans oyuncusu Cris'le doldurdu.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunun ilk resmi maçında, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı. Erzurum'da oynan derbiyi yeni transfer Umut Bulut ve Selçuk İnan'ın attığı gollerle kazanan Galatasaray, 6.'sı düzenlenen Süper Kupa’yı 2. kez müzesine götürdü.

Süper Kupa finalindeki tek olumsuz tablo, hakem Cüneyt Çakır'a saldıran Engin Baytar'a aitti. Engin'e, sportmeliğe aykırı davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 11 maçlık tarihi bir ceza verildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ligin ilk 5 haftasını yenilgisiz kapattı. Sarı kırmızılılar ilk mağlubiyetini ise 6. haftada deplasmanda 2-0'lık skorla Orduspor'dan aldı. Galatasaray, ilk yarıyı da 6 beraberlik, 2 yenilgi ile tamamladı.

Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe'den devraldığı koltuğu bırakmayan Galatasaray, geçen sezonun ilk yarısında olduğu gibi derbileri kaybetmedi. Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile Türk Telekom Arena'da oynan maçı 2-1 kazandı.

İlk yarının en dikkat çeken anlarından biri de 13. haftadaki Elazığspor maçında yaşandı. Kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın yerine kaleye geçen Felipe Melo 90+1'de kurtardığı penaltıyla takımının galip gelmesini sağladı.

İlk yarıda üst üste sadece üç maç kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası oynadığı karşılaşmalarda 15 puan kaybetti. İlk yarıda Umut Bulut 11, Burak Yılmaz ise 9 golle takımın en golcü isimleri oldu.

Galatasaray, Avrupa macerasına ise pek de iyi bir başlangıç yapamadı. 5 sezon sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan ve Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, H Grubu'nda Manchester United, Braga ve Cluj takımları ile eşleşti.

İlk maçını İngiltere'de Manchester United ile oynayan Galatasaray sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı kırmızılılar, kaçırdığı sayısız pozisyonun ve direklerden dönen topların ardından, Türkiye'ye puansız döndü.

Galatasaray, Old Trafford'daki yenilgiyi telafi etmek için gözünü Türk Telekom Arena'da oynayacağı Braga ve Cluj maçlarına çevirdi. Ancak her iki 90 dakikada da rakip kalede kurulan baskı, galibiyet için yeterli olmadı.