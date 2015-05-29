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Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk klibinde Fatih Terim'e yer verilmedi

Mustafa Denizli, Jupp Derwall, Mircea Lucescu klipte yer alırken Galatasaray'la 6 şampiyonluk kazanan Fatih Terim görüntülerde yer almadı

29 Mayıs 2015 16:32

GS TV'nin hazırladığı şampiyonluk klibinde sarı-kırmızılı takımın başında 6 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim'e bir saniye bile yer verilmedi. Eski teknik adamların omuzlardaki görüntülerinin aksine 'İmparator' sadece toplu fotoğrafta gösterildi.

Galatasaray'ın resmi televizyonu, kulübün 110 yıllık tarihinde kazanılan 20 şampiyonluğu 5 dakikalık bir klipte sarı-kırmızılı taraftarlara armağan olarak sundu. Ancak bir ayrıntı dikkati çekti.

AMK Spor'da yer alan habere göre; 1961 yılından başlayan ilk şampiyonlukla beraber günümüze kadar bütün şampiyonlukların hikayesi ve teknik direktörler ellerinde kupayla gösterildi. Mustafa Denizli, Jupp Derwall, Mircea Lucescu da bunlardan bir kaçıydı. Ancak tek başına Galatasaray’a 6 şampiyonluk getiren Fatih Terim’in bir saniyelik bile görüntüsüne yer verilmemesi şaşkınlık yarattı.

1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez Galatasaray’a şampiyonluk getirerek rekor kıran ardından 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında yine 2 kez kupayı getiren Terim görüntülerde yoktu.

 

Fatih Akyel var ‘İmparator’ yok

 

Galatasaray’dan olaylı bir şekilde Fenerbahçe’ye giden Fatih Akyel’in kupa ellerinde yükselirken görüntüleri bile yer verilirken, Terim sadece 2012-2013 yılındaki bütün futbolcularla beraber yer aldığı görüntüde ekrana yansıdı.

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