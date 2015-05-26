Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

İstanbul Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk şansını kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında çok kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası İsmail Kartal, "Nasıl bir sezon olduğunu herkes biliyor. Alnımızın akıyla, onurumuzla mücadele etmeye çalıştık. Yaşananları ölünceye kadar unutmayacağım. Herkesi vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 sona eren Başakşehir maçı sonrası sitemkar ve imalı açıklamalar yaptı.



İsmail Kartal kısa bir açıklama yaparken "Sezon başından bu yana yaşananları irdelersek, futbolu bilen objektif insanlar, bu sezon nasıl bir sezon olduğunu herkes biliyor. İnsanların vicdanına bırakıyorum. Bu sezon alnımızın akıyla, onurumuzla mücadele etmeye çalıştık. Yaşananları futbol adamı olarak ölünceye kadar unutmayacağım. Herkesi vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum" demekle yetindi.