Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray 21\'inci şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluğu Kayseri\'de coşkuyla kutlandı.

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte kısa sürede binlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Galatasaray’ın 21’inci şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar Sarı-Kırmızı bayrak, kaşkol ve meşaleler eşliğinde tezahürat yaptılar.

Özel araçlarıyla da Cumhuriyet Meydanı\'na gelen taraftarlar araçlarından tezahüratlara eşlik ettiler. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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