Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde çekildi. Türkiye'nin tek takımla temsil edildiği kura çekiminde, Galatarasay'ın rakipleri D grubunda Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Almanya'dan Schalke 04 ve Portekiz'den Porto takımları oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C Grubu Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E Grubu Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G Grubu Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Plezen

H Grubu Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys