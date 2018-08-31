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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 maçlarının fikstürü belli oldu

31 Ağustos 2018 03:54

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda yer alacak Galatasaray\'ın Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 maçlarının fikstürü belli oldu.
İlk maçını 18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadyumu\'nda Lokomotif Moskova ile oynayacak olan sarı kırmızılılar, 3 Ekim Çarşamba Porto, 24 Ekim Çarşamba kendi sahasında Schalke, 6 Kasım Salı günü ise deplasmanda yeniden Schalke 04, 28 Kasım Çarşamba Rusya\'da Lokomotif Moskova ve 11 Aralık Salı günü ise grubundaki son maçında Türk Telekom Stadyumu\'nda Porto ile karşılaşacak.
 

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