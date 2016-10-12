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Spor

Galatasaray'ın resmi dergisi ismini yazamadı, kuruluş tarihinden de habersiz!

Galatasaray Dergi'de yer alan soruda, kulübün ismi de yanlış yazıldı

12 Ekim 2016 17:09

Galatasaray Dergisi'nin 159. sayısında okurlarına Galatasaraylı çocuklara özel olarak hazırlanan “Çocukluk Aşkımsın” dergisini armağan etti. Dergide, kulübün kuruluş tarihi soruldu, ancak doğru yanıt cevaplar arasında yer almadı.

Derginin tanıtımını, 'Aslan parçalarına yönelik hazırlanan dergide çocukların sarı kırmızı dünyasına ışık tutacak kelime oyunları, bulmacalar, hikayeler ve aslan parçalarından son haberler yer alıyor.' olarak yapan kulübün yayında yaptığı hata kabul edilebilecek cinsten değildi.

Tüm sorularda Galatasaray yerine 'Galatarasay' hatasının yapılması dikkat çekti. Ayrıca kulübün kuruluş tarihinde doğru cevaba yer verilmedi.

İşte o hatalı soru:

1. Galatarasay Spor Kulübü kaç yılında kurulmuştur?
A. M.Ö 560
B. 1652
C. 1920
D. 2008.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında açtığı GS Çocuk tribününde de dağıtılan o dergideki skandal taraftarları isyan ettirdi.

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