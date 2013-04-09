Galatasaray'ın Real Madrid karşısındaki ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, 3-0'lık yenilgiyi galibiyete çevirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray sahaya, Muslera, Eboue, Gökhan, Semih, Riera, Melo, Hamit, Sneijder, Selçuk, Drogba ve Umut ilk 11'i ile çıkacak.

Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephane Laurent Lannoy yönetecek.

4 fark gerekli

Galatasaray'ın yarı finalist olabilmek için Real Madrid karşısında 4 farklı skor elde etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü karşılaşmanın normal süresini 3-0 önde tamamlaması durumunda ise müsabaka uzatmaya gidecek. Real Madrid, karşılıklı gollerin olduğu tüm 3 farklı yenilgilerde dahi turu atlayan taraf olacak.

Sarı kart cezalıları

Galatasaray-Real Madrid maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmeleri nedeniyle her iki takımdan ikişer oyuncu forma giyemeyecek. Madrid'de yapılan maçta sarı kart gören Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Dany, Real Madrid'de ise Xabi Alonso ile Sergio Ramos cezalı oldukları için bugün takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen Galatasaray, diş geçiremediği Real Madrid'le yine bir çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

O sezon ilk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmasına karşın deplasmanda 3-0 yenilerek elenen ''Cim Bom'', bu kez deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 yitirerek rövanş öncesi ümitlerini iyice azalttı.