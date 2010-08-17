-GALATASARAY'IN RAKİBİNE KÖTÜ HABER KIEV (A.A) - 17.08.2010 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Karpaty Lviv'in, 2008 yılında Ukrayna Ligi'nde oynadığı bir maçta şike yapıldığı gerekçesiyle 9 puanı silindi. Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2008 yılında Metalist Kharkiv ile Karpaty Lviv takımları arasında yapılan lig maçında şike yapıldığının tespit edildiği için her iki takımın da 9 puanının silindiği belirtildi. Ayrıca Karpaty Lviv'in o dönemki savunma oyuncusu Sergei Lashchenkov ile Metailst Kharkiv'in teknik direktörü Yevhen Krasnikov da sahalardan ömür boyu men edildi. Takımın diğer oyuncuları ise 5 ile 10 bin dolar arasında para cezalarına çarptırıldı. Karpaty Lviv'in 4-0 kaybettiği karşılaşmada Lashchenkov kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Lashchenkov'un şu an Azerbaycan Birinci Ligi takımlarından Olimpik Bakü de forma giydiği kaydedildi. Metalist Kharkhiv'in ardından ligde 6. sırada yer alan ve bu ceza sonrası puan tablosunda son sıralara gerileyen Karpaty Lviv, perşembe günü Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında karşılaşacak.