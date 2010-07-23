-GALATASARAY'IN RAKİBİ OFK BELGRAD OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bir önceki turda Belarus'un Torpedo Zhodino takımını eleyen Sırbistan temsilcisi OFK Belgrad ile karşılaşacak. Galatasaray, Sırp ekibi ile ilk maçını 29 Temmuzda İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 5 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Torpedo Zhodino ile sahasında yaptığı ilk karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan OFK Belgrad, bugün Balarus'ta yapılan karşılaşmayı 1-0 kazanarak, 3'üncü tura yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. -OFK BELGRAD- Sarı-kırmızılı takımın rakibi OFK Belgrad, 1911 yılında kuruldu. Maçlarını 16 bin kişilik Omladinski Stadyumu'nda oynayan Belgrad ekibi, geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı. Antrenörlüğünü Dejan Durdevic'in yaptığı OFK'nın altyapısında Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi görev yapıyor. Kadrosunda iki Karadağlı ve bir Brezilyalı futbolcu dışında yabancı bulunmayan mavi-beyazlı takımın, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı 1962-1963 sezonundaki Kupa Galipleri Kupası yarı finali oldu. UEFA Kupası'nda da 1972-1973 sezonunda çeyrek finale kalma başarısını gösteren Sırbistan takımı 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonlarında Intertoto Kupası'nda, 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında ise UEFA Kupası ön elemelerinde mücadele etmişti.