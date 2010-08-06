-GALATASARAY'IN RAKİBİ KARPATY İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Karpaty, geçen sezon Ukrayna Ligi'ni 5. sırada bitirdi. Lviv kentinin takımı olan Karpaty, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldı. Ukrayna temsilcisi, bu turda İzlanda temsilcisi Reykjavik'i 3-0 ve 3-2'lik skorlarla eledi. Karpaty, 3. ön elemede eşleştiği Gürcü rakibi Zestafoni'yi de her iki maçta 1-0 yenerek, saf dışı bıraktı. 1963 yılında kurulan yeşil-beyazlı ekip, maçlarını 28 bin kişilik Ukrayna Stadı'nda oynuyor. Teknik direktörlüğünü Belarus Oleg Kononov'un yaptığı Karpaty'nin bu sezonki kadrosunda 3 Brezilyalı, 2 Sırp, birer de Nijeryalı, Gürcü ve Estonyalı oyuncu bulunuyor. Karpaty, 4 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'nde bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası lider Dnipro'nun 7 puan arkasında 7. sırada yer alıyor.