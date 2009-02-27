Galatasaray'ın rakibi Hamburg

Galatasaray, 0-0'lık maçın rövanşında Bordeaux'yu Ali Sami Yen Stadı'nda 4-3 yendi ve bir üst tura çıktı.
Galatasaray rakibi ise Nijmegen'i 1-0 yenen Hamburg oldu.
Hamburg, ilk maçta 3-0'lık skorla yendiği Nec Nijmegen'i 1-0 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu. Hamburg'a galibiyeti getiren golü ise 9. dakikada Ivica Olic attı.
UEFA Kupası 3. tur maçları ise 12 Mart ve 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evinde oynayacak.
HAMBURG'U TANIYALIM
1887 yılında kurulan Hamburg, 21. haftasını geride bıraktığımız Bundesliga'da lider durumda.
42 puanla zirvede yer alan Hamburg'un ardından 40'ar puana sahip Hoffenheim ve Hertha Berlin geliyor.
Maçlarını Hamburger Volksparkstadion'da oynaya Alman ekibinin teknik direktörlüğünü ise Martin Jol yapıyor.
UEFA Kupası 3. turunda Nec Nijmegen'le eşleşen lacivert-beyazlılar, 3-0 ve ... skorlarla rakibine yenerek bir üst tura çıktı.
Alman ekibinin kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler:
Frank Rost
Wolfgang Hesl
Raphael Wolf
Defans oyuncuları:
Joris Mathijsen
Guy Demel
Bastian Reinhardt
Marcell Jansen
Jerome Boateng
Alex Silva
Dennis Aogo
Thimothée Atouba
Michael Gravgaard
Vincent Kompany
Vadis Odjidja Ofoe
Miroslav Stepánek
Volker Schmidt
Orta saha oyuncuları:
David Jarolim
Piotr Trochowski
Jonathan Pitroipa
Collin Benjamin
Thiago Neves
Tunay Torun
Anis Ben-Hatira
Anton Putsilo
Albert Streit
Mickael Tavares
Marcel Ndjeng
Romeo Castelen
Timo Kunert
Zimmermann
Forvet oyuncuları
Ivica Olic
José Paolo Guerrero
Mladen Petric
Macauley Chrisantus
Choupo-Moting
Sidney Sam