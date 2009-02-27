Galatasaray'ın rakibi Hamburg





Galatasaray, 0-0'lık maçın rövanşında Bordeaux'yu Ali Sami Yen Stadı'nda 4-3 yendi ve bir üst tura çıktı.



Galatasaray rakibi ise Nijmegen'i 1-0 yenen Hamburg oldu.



Hamburg, ilk maçta 3-0'lık skorla yendiği Nec Nijmegen'i 1-0 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu. Hamburg'a galibiyeti getiren golü ise 9. dakikada Ivica Olic attı.



UEFA Kupası 3. tur maçları ise 12 Mart ve 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evinde oynayacak.



HAMBURG'U TANIYALIM



1887 yılında kurulan Hamburg, 21. haftasını geride bıraktığımız Bundesliga'da lider durumda.



42 puanla zirvede yer alan Hamburg'un ardından 40'ar puana sahip Hoffenheim ve Hertha Berlin geliyor.



Maçlarını Hamburger Volksparkstadion'da oynaya Alman ekibinin teknik direktörlüğünü ise Martin Jol yapıyor.



UEFA Kupası 3. turunda Nec Nijmegen'le eşleşen lacivert-beyazlılar, 3-0 ve ... skorlarla rakibine yenerek bir üst tura çıktı.



Alman ekibinin kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:



Kaleciler:



Frank Rost

Wolfgang Hesl

Raphael Wolf



Defans oyuncuları:



Joris Mathijsen

Guy Demel

Bastian Reinhardt

Marcell Jansen

Jerome Boateng

Alex Silva

Dennis Aogo

Thimothée Atouba

Michael Gravgaard

Vincent Kompany

Vadis Odjidja Ofoe

Miroslav Stepánek

Volker Schmidt



Orta saha oyuncuları:



David Jarolim

Piotr Trochowski

Jonathan Pitroipa

Collin Benjamin

Thiago Neves

Tunay Torun

Anis Ben-Hatira

Anton Putsilo

Albert Streit

Mickael Tavares

Marcel Ndjeng

Romeo Castelen

Timo Kunert

Zimmermann



Forvet oyuncuları



Ivica Olic

José Paolo Guerrero

Mladen Petric

Macauley Chrisantus

Choupo-Moting

Sidney Sam