Galatasaray'ın olağan divan toplantısı gergin geçti

Teknik Direktör Fatih Terim'e şampiyonluk nedeniyle Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından başarı beratı verildi.

Terim ödülünü alır almaz toplantıdan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı. Şampiyonluk kupası da Divan Kurulu ve üyelerinin huzuruna getirildi.

Yönetimden ayrılan Ali Dürüst ve Abdrrahim Albayrak'ın katılmaması dikkat çekti. Onlar adına Adnan Öztürk kısa bir konuşma yaparak kendilerine berat verilmesi gerektiğini dile getirdi. Divan üyeleri toplantının ardından Florya'da piknik yaptı.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

'Ben bu berata layık kalmak için çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi aslolan Galatasaraylılıktır. Aslolan Galatasaray'dır. Hepinize teşekkür ediyorum'

ÜNAL AYSAL'IN AÇIKLAMALARI

'Şimdi bana neden olağanüstü seçime gittik diye soracaksınız? Hatırlarsanız her konuşmamın başına kurumsallaşmay koymuştum. Zira mali ve sportif başarının sürekli olması adına kurumsal sistemin bir saat gibi gönülden inananlardanım. Evet biz son iki senede bu heyetle çok büyük sprotif başarılara imza attık. Ancak kurumsallaşma hedeflerimizde malesef aynı sürat ve başarıyı fikir ayrılıkları ve inanç farklılikları yüzünden bir türlü yakalayamadık. Yavaş ilerlemeler benim mizacıma uygun değil. Zaman çabuk geçiyor. Ben kendi karakterim itibarı ile bunları 'zamana brakalım yeri ve zamanı geldikçe çözeriz veya benden sonrakiler çözsünler'diyemem. Böyle bir başkanlık anlayışını Galatasaray'a da kendime de uygun göremem. Uluslararası başarıda kaybettiğimiz yılları göze alrsak rehavete kapılma imkanımızın olmadığı çok açık. Bu hidenle süratle yol almamız gerekiyor. Dönemin ihtiyaçlarını ve felsefesini gönülden palylaşan ve buna inanmış bir ekiple işe biran önce başlamak çok hızlı yol almaktır amacım. Umuyorum ve nanıyorum k yeni ekibimiz sportif ve mali başarıyı sağlarken kurumsal anlamda da Galatasaray'ı daha ileriye taşıyacaktır.

Gelelim baskın seçim iddialarına ve tek aday oluşuma. Evet malesef tek aday konumundayım. Başarılı geçen 2 yıldan sonra bayrağı kimsenin almaması gayet doğal. Zira bugün bu görev devralmak ayn başarıyı devam ettirme riski anlamna gelmektedir. Dolayısgyla tek aday olmaktan mutlu değilim ancak hayatımın hiç bir döneminde zorluktan kaçmadım. Tpkı 2 yıl önce bu şartları yüklendiğim bu göreve talip olduğum gibi. Ancak bilmenizi isterim ki, Galatasaray'ı benden daha iyi yönetceğine inandığım bir kişi çıkarsa bu görevi ona huzurla devreder ona yardımcı olmaya çalışirm. Bunun için de 3 yıl beklemeniz gerekmez. Hedefim bu çok önemsediğim projeyi mümkün olan en kısa sürede başarıyla tamamlamaktır.

Benim görev sürem hedefe vardığım gün biter. Kağit üzerindeki görevin sonunu beklemek sadece zaman kaybıdır. 10 gün sonra bir seçim var ve yaz tatilini irdik. Bakalım kaç Galatasaraylı gelip oyn kullanacak. Yönetimlere güç veren yakıt üyelerin sandığa bıraktığı oydur. 2 yıl önce elip bana 3 bin oy verdiniz. Bu Galatasaray'a yüzlerce başar olarak geri geldi.

Bugün kadar tek bir yönetici arkadaşımızı dinlememezlik yapmadım. Bundan sonra bu sorumluluk anlayışım değişmeyecektir.

Benim için 'mali açıdan Ünal Aysal şapkadan tavşan çıkardı' iye yazmışlar. Bu yalnış. İş hayatında sihirbazılk ve mucizeler yoktur. Doğru analiz vardr. Başkanlığa ilk otrduğum zaman Galatasaray'ın mali sornları yoktu. Mali açıdan yönetilme sornları var demiştim. Sanırım bu iki yıl bu iddiamın kanıtlandığını gördüm. Bu iki sene içinde çok büyük yol aldık ama planladığımızın 3-4 ay gerisindeyiz. Çeşitli engelleme çabaları ve özellikle bazı kurulların kural değiikliği bize süpriz oldu. Ama içiniz rahat olsn yeni kurallar içinde de falatasaray daha iyiye götürmeye çalışacağız. 14 yıldır yükselen borcumuz bütün engellemelere rağmen 102 milyon dolar azalmıştır. Hedefimiz 2014 mali genel kuruluna 60 milyon dolar daha az borçla girmektir. Birinci sermaya arttırımımızı sorunsuz gerçekleştirdik. İkinci sermaye arttırımında rakiplerimizin 'eyvah aradaki fark açacaklar edebiyatı başladı.

Sermaye arttırımını geciktirmeyi başardılar ama şampiyonluğumuzu engellemeyi başaramadılar.

'BAZEN TEKNİK DİREKTÖR TERİM VE ÜNAL AYSAL OLMASAYDI TÜRK SPOR MEDYASI NASIL DOLACAKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM. TERİM TÜRK FUTBOLUNUN EN BAŞARILI VE EN TANINMIŞ TEKNİK ADAMDIR'

Bir diğer konu teknik direktörümüz ve ekibi. Bazen teknik direktör Terim ve Ünal Aysal olmasaydı Türk spor medyası nasıl dolacaktı diye düşünüyorum. Terim Türk futbolunun en başarılı ve en tannmış teknik adamdır. Bunu ıspatlamıştır. Bu mesleğe de dün başlamadı. Onun da benim de hedeflerimiz belli. Zaten bizi biraraya getinen de bu ortak hedeflerdir. Bugün aramızda hem bir evsahibi hem de divan üyesi olarak aramızda oturuyor. Bu kadar önemli orta misyonmuz varken dedikodulara kulağımızı kapayıp ve Galatasaray AŞ oyarak iş bölümümüzü yapmı hedefimizi, yetkilelirimizi belirlemiş olarak yolumuz adevam ediyoruz. Galatasaray'a karşı en önemli sorumluluğumuz budur. Kimse merak etmesin her iki de büyük hedeflerin heycanı içindeyiz. Sadece başarıya odaklanmış durumdayız. Başka bir düşüncemiz yok.

Transferde yüzde yüz doğru seçimi yapma olasılığı yoktur. Transer her takım için en önemli yatırım kalemi olarak