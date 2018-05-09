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Spor

Galatasaray'ın olağan divan toplantısı başladı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray'ın Mayıs ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı İstanbul'da başladı

09 Mayıs 2018 17:47

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray\'ın Mayıs ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı İstanbul\'da başladı. Toplantının bu aydan sonra Galatasaray Lisesi\'nde yapılacağı açıklandı. Galatasaray Kulübü\'nün Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul bir otelde gerçekleşti. 
Nisan ayından Divan Kurulu Başkanı seçilen Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde yapılan toplantıda Divan Kurulu Toplantıları\'nın Haziran ayından itibaren Galatasaray Lisesi\'nde yapılacağı açıklandı. 
Divan Toplantısı gündemin ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Divan Toplantısı\'ndan genel detaylar

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