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Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan 2 maçla son çeyrek finalistler belli oldu

14 Mart 2013 09:18

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçlarında, Arsenal'e 2-0 yenilen Bayern Münih ve Porto'yu 2-0 yenen Malaga çeyrek finale adını yazdıran son takımlar oldu.

Arsenal'e 2-0 yenilen Bayern Münih ve Porto'yu 2-0 yenen Malaga, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i konuk etti.

İlk maçta Alman ekibine 3-1 mağlup olan Arsenal'e 2-0'lık galibiyet yetmedi ve şampiyonadan elendi.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada Koscielny'den geldi.


Malaga'dan dev adım


Gecenin diğer karşılaşması ise İspanya'daydı. 1-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Porto'yu ağırlayan Malaga, sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdıran takım oldu.

Malaga'ya turu getiren goller, 3. dakikada Isco ve 77. dakikada Santa Cruz'den geldi.

Bu son iki karşılaşma ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım şöyle şekillendi:

Galatasaray (Türkiye)
Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya)
Juventus (İtalya)
PSG (Fransa)
Barcelona (İspanya)
Bayern Münih(Almanya)
Malaga(İspanya)
15 Mart Cuma günü TSİ 13:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Çeyrek final ilk maçları 2-3 Nisan, 2. maçlar ise 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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