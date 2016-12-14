Spor
Galatasaray'ın mor forması taraftarı memnun etmedi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor'la karşılaşan Galatasaray, bu sezon ilk kez mor forma giydi
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında 24 Erzincanspor'la karşılaşan Galatasaray'ın forması görenleri şaşırttı. Taraftarların büyük çoğunluğu, mor renkli formaları beğenmedi.
Erzincan deplasmanına mor forma ile çıkan Galatasaray bu sezon ilk defa bu formayı giymiş oldu.
Mor renkli forma, Galatasaray'ın 3. forması olarak tanıtılmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise mor forma hakkında yaptıkları yorumlarda durumdan pek de memnun olmadıklarını ortaya koydu.
İşte Twitter'da taraftarların yaptıkları yorumlar...
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-12-14T18:46:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/galatasarayin-mor-formasi-taraftari-memnun-etmedi,376877","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/galatasarayin-mor-formasi-taraftari-memnun-etmedi,376877"}]