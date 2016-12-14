Galatasaray'ın mor forması taraftarı memnun etmedi!

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında 24 Erzincanspor'la karşılaşan Galatasaray'ın forması görenleri şaşırttı. Taraftarların büyük çoğunluğu, mor renkli formaları beğenmedi.

Erzincan deplasmanına mor forma ile çıkan Galatasaray bu sezon ilk defa bu formayı giymiş oldu.



Mor renkli forma, Galatasaray'ın 3. forması olarak tanıtılmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise mor forma hakkında yaptıkları yorumlarda durumdan pek de memnun olmadıklarını ortaya koydu.

İşte Twitter'da taraftarların yaptıkları yorumlar...