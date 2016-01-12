Galatasaray, Molde'den Martin Linnes'i transfer etti

Galatasaray'ın Molde takımından yeni transferi Martin Linnes, yarın (11 Ocak 2016) Türkiye'ye geliyor. 24 yaşındaki Norveçli futbolcu İstanbul aktarmalı olarak saat 22.50'de Antalya'ya gelerek takıma katılacak. Sağ bekte oynayan futbolcunun resmi sözleşmeyi de çarşamba günü imzalaması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre 24 yaşındaki Norveçli futbolcu yarın saat 17.10'da İstanbul'da olacak. Sağ bekte oynayan futbolcunun çarşamba günü yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından da Antalya gelip kampa katılması bekleniyor.