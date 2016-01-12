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Spor

Galatasaray, Molde'den Martin Linnes'i transfer etti

Norveçli sağ bekin çarşamba günü imza atması bekleniyor

12 Ocak 2016 01:10

Galatasaray'ın Molde takımından yeni transferi Martin Linnes, yarın (11 Ocak 2016) Türkiye'ye geliyor. 24 yaşındaki Norveçli futbolcu İstanbul aktarmalı olarak saat 22.50'de Antalya'ya gelerek takıma katılacak. Sağ bekte oynayan futbolcunun resmi sözleşmeyi de çarşamba günü imzalaması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre 24 yaşındaki Norveçli futbolcu yarın saat 17.10'da İstanbul'da olacak. Sağ bekte oynayan futbolcunun çarşamba günü yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından da Antalya gelip kampa katılması bekleniyor.

 

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