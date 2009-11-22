Galatasaray'ın liderlik maçına ilgi yok

Galatasaray'da, tatile gittiği Roma'dan dönüşte domuz gribine yakalanan, ancak kısa sürede iyileşen Arda, Manisaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedek kadroda bulunan Arda'ya, ''Geçmiş olsun Arda'' diye tezahürat yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, milli takımdan geç dönen Keita'yı da ilk 11'de oynatmayarak, yedek bıraktı.

Elano'ya ilk 11'de yer veren Hollandalı teknik adam, orta sahada savunma özellikleri güçlü oyuncular Mehmet, Mustafa ve Ayhan'a şans tanıdı.

Cezalı olan Barış maçta oynayamazken, basın tribünü önünde kadroya giremeyen diğer takım arkadaşlarıyla oturan gurbetçi oyuncu, ekoseli şapkası ve şık kıyafetiyle dikkati çekti.

-YİĞİT ŞARDAN'A BÜYÜK DESTEK-

Erkek basketbol takımında yaşanan Cemal Nalga skandalının ardından istifa eden başkan yardımcısı Yiğit Şardan maça geldi.

Şardan, Manisaspor karşılaşmasını locadan izledi. Taraftarlar, ''Yiğit Şardan oley'' diye bağırarak eski yöneticiye destek verdi.

Taraftarlar, tribünde de ''Adam gibi adam Yiğit Şardan'' ve ''Yiğit'lik istifada değil yürektedir'' yazılı pankartlar açtı.

-UFUK İLK KEZ LİGDE KADROYA GİRDİ-

Galatasaray'a transferin son gününde 3 futbolcu artı 1 milyon Avro'ya Manisaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk, nihayet ligde oynanan bir maçta kadroya girdi.

Eski takımına karşı yedek de olsa kadroya alınan genç kaleci, bundan önce sadece Bucaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kadroya girmiş ve yedek beklemişti. Ufuk, Galatasaray'da Manisaspor maçı öncesinde 1 dakika dahi oynayamadı.

-LİDERLİK MAÇINA FAZLA İLGİ YOK-

Galatasaraylı taraftarlar, Manisaspor'u 1-0 yenmeleri halinde bile takımlarının ligde liderliğe yükseleceği karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Kapalı üst ve yenilenen eski açık tribünü taraftarlar doldururken, yeni açık tribün ve kapalı alt tribünde boşluklar göze çarptı.

-DOMUZ GRİBİNE ÖNLEM-

Galatasaray Kulübü, tüm dünyada salgın haline gelen domuz gribine karşı stat girişlerinde önlem aldı. Turnikelerdeki görevliler, hastalığa karşı maske ve eldiven takarak çalıştı.