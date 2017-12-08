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Spor

Galatasaray'ın kritik 270 dakikası

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 15'inci hafta mücadelesinde yarın saat 19

08 Aralık 2017 20:28

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 15\'inci hafta mücadelesinde yarın saat 19.30\'da Türk Telekom Stadyumu\'nda Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk edecek Galatasaray\'da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. 
Derbide ezeli rakibi Beşiktaş\'a 3-0 mağlup olan ve liderliği Medipol Başakşehir\'e kaptıran Galatasaray, Akhisar maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.
Florya\'da moralleri yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Igor Tudor, \"Beşiktaş derbisini geride bırakmamız lazım. İlk yarıda oynayacağımız üç maç kaldı. Bu 270 dakika bizim için çok önemli. Belki de şampiyonluğun en kritik maçları. Bu maçları kesinlikle kayıpsız geçmemiz gerekiyor\" diyerek oyuncularını motive etti. 
MORALLER YERİNE GELDİ 
Galatasaray Kulübü, hafta içinde Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı\'na bırakılmak üzere özel bir balo düzenlemişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu baloda, başkan Dursun Özbek ve oyuncular arasında geçen samimi diyalogların sonrasında futbolcuların moralleri yükseldi.
DENAYER YERİNE LINNES
Galatasaray\'da Tolga Cigerci ve Iasmin Latovlevici dışında sakat oyuncu bulunmazken, Igor Tudor\'un Teleset Mobilya Akhisarspor maçına aynı sistemle çıkacağı öğrenildi. Beşiktaş karşısında Denayer\'i sol bek oynatan Igor Tudor\'un, Akhisar karşısında hücum gücü daha yüksek olan Martin Linnes\'e görev vermesi bekleniyor. 
YASİN ÖZTEKİN YİNE İLK 11 ÇIKABİLİR
Hırvat teknik adamın, ligde Aytemiz Alanyaspor, kupada ise Sivas Belediyespor\'a karşı gösterdiği iyi oyun ve idmanlardaki özverili çalışması sebebiyle Yasin Öztekin\'i, Beşiktaş maçında son vuruşlarından memnun kalmadığı Garry Rodrigues yerine ilk 11\'e alabileceği belirtiliyor.

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