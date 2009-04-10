Galatasaray'ın kozu Baros



Turkcell Süper Lig'in Fenerbahçe ile birlikte en golcü 2 takımından biri olan Galatasaray, 12 Nisan Pazar günü ezeli rakibiyle yapacağı karşılaşmada gol yollarında Çek golcüsü Milan Baros'a güveniyor.



Galatasaray'ın en büyük kozu olan Baros, Turkcell Süper Lig, Fortis Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon toplam 24 gol attı.



Ligde fileleri 18 kez havalandıran Çek futbolcu, Fortis Türkiye Kupası'nda 1, Avrupa kupalarında ise 5 gole imza koydu.



LİGDE 2 KAFA GOLÜ VAR



Ligde sadece 2 kafa golü bulunan Milan Baros, 18 golünün 3'ünü ise penaltıdan attı.



Ligde attığı 18 golünün 10'unu ikinci yarılarda kaydeden Baros'un, ilk yarılarda ise 8 golü bulunuyor.



Bu sezon tüm maçlarda 7 penaltı kullanan Baros, bunlardan 5'ini gole çevirdi.



35 MAÇTA OYNADI, 32'SİNDE İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI



Bu sezon toplam 35 resmi maçta forma giyen Baros, bunların 32'sinde sahaya ilk 11'de çıktı.



Sahada toplam 2 bin 551 dakika sahada kalan Milan Baros, ligde 9, Avrupa kupalarında 3, Fortis Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere, toplam 13 sarı kart gördü.



