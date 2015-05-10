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Spor

Galatasaray'ın koçu Ergin Ataman'dan özür

'Erkek takımımızın bu utanç dolu sezonda büyük Galatasaray taraftarına verdiği ızdırap ve üzüntü için özür diler tüm sorumluluğu alıyorum'

10 Mayıs 2015 01:27

Galatasaray Liv Hospital'ın koçu Ergin Ataman, Galatasaray Kadın Basketbol takımının şampiyon olması sonrasında attığı tweet'lerle taraftarlardan özür diledi.

Ataman, Galatasaray Odeabank'ın Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-off final 4. maçınd, Abdullah Gül Üniversitesi'ni (AGÜ) 55-65 mağlup ederek 2014-2015 sezonu şampiyonu olmasının ardından “Galatasaray ruhunu aslanlar gibi sahaya yansıtan ve bir kez daha şampiyon olan kadın takımımızı gönülden kutluyorum" tweet'ini attı.

Sarı kırmızılıların koçu daha sonrasında da, kötü bir sezon geçirerek ligi 8. sırada bitiren erkek basketbol takımıyla ilgili bir tweet atarak taraftarlardan özür diledi. Ataman'ın tweet'i şu şekilde:

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