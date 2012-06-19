Galatasaray’ın kasasına 279 milyon TL girecek!

Galatasaray Sportif A.Ş. dün yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımına gitti.

Şirketin 2.7 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 13.9 milyon TL’ye çıkacak. Galatasaray’ın yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırımında pay başına rüçhan kullanım bedeli (yeni pay alma hakkı) 1 kuruş nominal değerli pay için 25 kuruş olarak belirlendi.

Normalde bedelli sermaye artırımında 1 TL nominal hisse için 1 TL istenir. Galatasaray ise 1 TL hisse için ortaklarından 25 TL istiyor. Böylece, şirketin kasasına 279 milyon TL girecek.



‘Kurtarma operasyonu’



Bedelli sermaye artırımını değerlendiren Gedik Yatırım Analisti Yunus Kaya, Galatasaray’ı kurtarma operasyonunda ikinci adımın başladığını belirterek şunları söyledi:



“Ünal Aysal, Mayıs 2011’de başkan olduğunda mali yapısı bozuk Galatasarayı kurtarmak için bir çok planı bir anda yürütmeye başladı. İlk etapta derneğin elindeki hisseler borsada satılarak nakit yaratıldı. Derneğin Galatasaray’daki ortaklık oranı yüzde 78’den yüzde 55’e indi. Ardından Şubat 2012’de yüzde 9.900 bedelli sermaye artışı ile şirket sermayesi artırılmak istendi. Ancak bunu gerçekleştiremeyince yüzde 400 bedelli sermaye artışı kararı alındı. Fakat 25 TL’den kullandırılan bu artışla aslında yüzde 10.000 artış yapılmış oluyor. Şirket sermaye artışından 279 milyon TL sağlayacak.”

Galatasaray’ın sermaye kaybının telafisini ortaklarından sağlamaya yoluna gittiğini kaydeden Kaya, “Şirketin yüzde 55’i Galatasaray Derneği’ne ait, yüzde 45’i ise halka açık. Galatasaray Derneği payına düşen kısmı gelecek loca satışlarını teminat göstererek borçlanıp ödeyecek. Diğer ortaklar da paylarını ödediğinde Galatasaray’ın sermaye kaybı azalmış ve hatta artıya bile geçmiş olabilir. Zira son mali tabloların açıklandığı 29 Şubat 2012 itibariyle Galatasaray’ın 235 milyon TL özsermaye kaybı varken, 55 milyon TL kısa ve 97 milyon TL uzun olmak üzere 152 milyon TL toplam finansal borcu bulunuyordu. Ayrıca, yılı şampiyon kapatan Galatasaray’ın UEFA tarafında Şampiyonlar Ligi’ne kabulünün yapılması gelecek yılki gelirler için önem taşıyor” diye konuştu.