-GALATASARAY'IN KART BİLANÇOSU İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Galatasaray Futbol Takımı sezonu tamamlarken, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan resmi maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 106 sarı kart, 6 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı ekipte 25 lig, 4 kupa, 5 de Avrupa olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan Ayhan Akman, en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti. Ayhan, ligde 8 sarı ve 1 kırmızı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 sarı olmak üzere toplam 11 sarı kart, 1 de kırmızı kart görerek takımının en fazla kart gören ismi oldu. Ayhan Akman'ın ardından 8 sarı ve 1 kırmızı gören Lorik Cana, 6 sarı ile 1 kırmızı kart gören Milan Baros, yine takımda en fazla kart gören isimler olarak öne çıktı. Takımda kart görmeyen isimler ise kadroya ikinci yarıda dahil olan kaleci Robinson Zapata ile az süre alan genç oyuncular Anıl Dilaver ve Cem Sultan oldu. -CENTİLMEN SERVET- Galatasaray takımında bu sezon 40 maça çıkan Servet Çetin, sezonu yalnızca 3 sarı kartla tamamlamayı başardı. Takımın en fazla maça çıkan ve en uzun süre alan ismi olan Servet, kart görmeye daha müsait bir mevki olan savunmada görev yapmasına karşın, hakemlerin uyarı kartlarıyla oldukça az karşılaştı. Tüm sezon boyunca yalnızca 3 sarı kart gören Servet, bu kartların ikisini ligde, birini ise UEFA Avrupa Ligi'nde gördü. -KART RAPORU- Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlardaki kart raporu şöyle oldu: OYUNCU KIRMIZI SARI ------- ------- ---- Ayhan Akman 1 11 Lorik Cana 1 8 Milan Baros 1 6 Serkan Kurtuluş 1 5 Kazım Kazım 1 4 Ufuk Ceylan 1 1 Lucas Neill - 9 Gökhan Zan - 6 Juan Pablo Pino - 6 Emmanuel Culio - 6 Arda Turan - 5 Sabri Sarıoğlu - 5 Hakan Balta - 4 Barış Özbek - 4 Ali Turan - 4 Çağlar Birinci - 3 Federico Insua - 3 Mustafa Sarp - 3 Harry Kewell - 3 Bogdan Stancu - 3 Servet Çetin - 3 Elano Blumer - 3 Emre Çolak - 2 Yekta Kurtuluş - 1 Aykut Erçetin - 1 Aydın Yılmaz - 1 Zvjezdan Misimovic - 1 Not: Galatasaray'da sezon içinde forma giyen, ancak ayrılan Ali Turan, Elano Blumer ve Zvjezdan Misimovic'e tablo içinde yer verilmiştir.