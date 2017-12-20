Galatasaray'ın karakutusu Serdar Eder seçim öncesi tüm gerçekleri anlatacak

Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun konuğu olacak ve önemli açıklamalarda bulunacak

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray camiasının güçlü ismi ve genel kurulların kilit adamı Serdar Eder camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve hem tüzük, hem üyelik yapısı hem de idari çalışmalar hakkında bilgiler vermek için Cumartesi günü basın mensuplarıyla buluşacak.

Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun davetlisi olarak Elit World Europe Otel\'de sabah 10.30\'daki buluşmada genel kurul üyeleri ile basın mensupları da yer alacak.

Galatasaray için önemli bir olağanüstü genel kurul öncesinde düzenlenecek olan organizasyona, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder konuşmacı olarak katılacak. Galatasaray Kulübü\'nde önemli bir isim olan Sicil Kurulu Başkanı Eder, sarı-kırmızılı külübün tarihi, camiada yaşanan olaylar, tüzük, üyelik yapısı ve kendi döneminde yapılan tüm idari çalışmalara dair birçok konuda açıklamalarda bulunacak.

ALİ FATİNOĞLU: \"AMACIMIZ GALATASARAYLILARI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK\"

Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu, olağanüstü seçim sürecine girilen şu dönemde bu toplantının amacı için; \"Galatasaray ile ilgili gerçek olmayan, hayali pek çok bilgi sosyal medyada suni algı yaratıyor. Gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak için, Kulübümüz içinde üyelikler, tüzük ve bunların yansımaları ile ilgili gerçek ve net verileri almak için, camiamızın son derece önemli ismi olan ve sicil kurulunun başındaki Sayın Serdar Eder\'i davet ederek, doğru ve gerçek bilgiye ulaşımı, proje üretim grubu olarak sağlamak istedik\" şeklinde konuştu.

