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Spor

Galatasaray'ın kalesi düştü

Galatasaray bu sezon sahasında 12 puan kaybetti

28 Şubat 2017 15:48

Derbi maçı kaybettiği lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı maçlarda beklenen performansı ortaya koyamıyor.

Süper Lig'de 40 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 6 yenilgisinin 4'ünü taraftarı önünde oynadığı maçlarda yaşadı.

Galatasaray, böylece 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren stadı Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti.

Sahasında oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki 11 maçtan ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Sahasında 12 puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Arena'da Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Sahasında Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 10. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Türk Telekom Arena'da 20. hafta maçında Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 22. haftada ise derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki mağlubiyetlerini ise 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe, 18. haftada da 2-1'le Kardemir Karabükspor karşısında yaşadı.

Galatasaray, iç saha maçlarında 12, deplasman maçlarında ise 14 puan yitirdi.

6 sezon sonra gelen üst üste mağlubiyetler

Galatasaray, Süper Lig'de 6 sezon sonra sahasında üst üste mağlubiyetler aldı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2010-2011 sezonunda sahasında bir kez üç bir kez de iki maçı peş peşe puansız bitirdi.

Galatasaray, bu sezon ise Türk Telekom Arena'da 8 ve 10. hafta maçları ile 20 ve 22. hafta maçlarını art arda yitirdi.

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