-GALATASARAY'IN KALECİLERİ SEZONDAN ÜMİTLİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın kalecileri, büyük sıkıntılar yaşanan geçen sezonu unutmak isterken, yeni sezon için de ümitli konuştular. Sarı-kırmızılı kaleciler Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan ve Eray İşcan, Galatasaray TV'de yayınlanan Türk Telekom Kamp Günlüğü programına konuk olurken, açıklamalarda bulundular. Yaptığı değerlendirmede teknik direktör Fatih Terim'e farklı bir yer ayıran Aykut Erçetin, ''Şu anda hem yurt dışı tecrübesi olan hem de Türkiye'deki en büyük başarıları elde eden bir hocayla çalışıyoruz'' derken, ''Galatasaray için en büyük transfer benim düşünceme göre Fatih Terim'dir. Fatih hoca ile sadece bir teknik direktör gelmiyor takıma, komple bir felsefe geliyor. Eski oyunculardan oluşmuş bir ekiple geldi. Hasan hocamız olsun, Ümit hocamız olsun, Taffarel olsun, zaten Galatasaray'a en büyük başarıları getirmiş oyuncular. Bu da demek oluyor ki, sadece teknik anlamda bir şeyler değişmiyor, mantalite ve felsefe olarak da çok şey değişiyor'' ifadelerini kullandı. Geride kalan sezonda üst üste alınan başarısız sonuçların oyuncuları korkuttuğunu ve etkilediğini vurgulayan Aykut, ''Geçen seneki en büyük sorunumuz, çok korktuk. Gerçekten korku zehir gibi bir şeydir. Vücudu uyuşturur. Yapmak istediğiniz hamleleri yapamazsınız. Çok düşünürsünüz, korkarsınız. Her şey kötü gittiği için böyle anlar yaşadık. Ancak bu sene hocamızın bize söylediği en önemli sözlerden biri, (Korkmayın) oldu. Zaten bize o özgüveni geri verdiği anda bizim yapacağımız çok büyük şeyler var'' diye konuştu. Aykut ayrıca, Galatasaray'ın elde ettiği son şampiyonlukta kaleyi kendisinin koruduğunu hatırlatırken, ''Bunlar Türk kalecilerle de oluyor. Transfer konusu açıkçası bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Başkanımız, hocamız, sayın yöneticilerimiz, transfer komitemizin düşüncesi. Bizim buna hiçbir şekilde karışmamız mümkün değil. Herkesin kendi performansını düşünmemiz lazım. Yıllar buyunca hep, (Yabancı kaleci olsun) deniliyordu. Yabancı kalecilerle de çalıştık. Performansları da ortada. Yani her şey sadece bir kaleciyle olmaz. Önemli olan takım halinde iyi olmak'' dedi. -UFUK: ''BÜYÜK TECRÜBE KAZANDIM''- Galatasaray takımında geçen sezon bazı maçlardaki performansıyla eleştirilerin hedefi olan kaleci Ufuk Ceylan ise geride kalan sezonun kendisi için önemli tecrübe olduğunun altını çizdi. Büyük kulüplerin sorumluluğunun da büyük olduğunu aktaran Ufuk, şunları söyledi: ''Bir Anadolu takımında işler kötü gittiği zaman daha kolay atlatabiliyorsunuz ama büyük takımda bu çok kolay olmuyor. Futbolda geçmiş yok. Şu anda da artık geçmişle ilgili çok fazla konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene onlar yaşandı. Kötü dönemlerdi. Çok üzüldük. Ama inşallah bundan sonra Fatih hocamızla, teknik ekibimizle, yeni yönetimimizle her şey yeniden kurulacak ve iyi olacak. Geçen sene açıkçası bana çok büyük bir tecrübe oldu. Zor dönemleri de yaşadım. İyisiyle kötüsüyle lig, kupa, Avrupa Ligi'nde toplam 25'e yakın maç oynadım. Bu benim için tecrübe oldu. Bazı şeyler oturmaya başlamışken hatalar da oldu. Ama sonuçta iyi bir tecrübe oldu geçen sezon. İnşallah yeni sezonda yeni bir sayfa açarak mutlu sonuçlarla biten maçlar oynamak istiyorum.'' Sarı-kırmızılı ekibin en genç file bekçisi olan ve geride kalan sezonda A2 takımının kalesini koruyan Eray İşcan ise geçen sezon olduğu gibi yine hazırlık kampı kadrosunda yer aldığını ve kendisini göstermek için en iyi şekilde çalıştığını belirtirken, hedefinin A takımda kendisine yer bulmak olduğunu vurguladı.