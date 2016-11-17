Galatasaray'ın imza planı

Galatasaray'da hedef yönetimi, Bruma'ya ocak ayında imza attırmak istiyor.



Galatasaray, Portekizli yıldızı Bruma'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmelerine devam ediyor. Genç oyuncunun menajeri ile masaya oturan yönetim, devre arasında Bruma ile yeni sözleşme imzalamayı hedefliyor.





Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro

Görüşmelerin olumlu gittiği belirtilirken, Bruma için en az 25 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesinin belirlenmesi bekleniyor. Devre arasında taraflar bir kez daha görüşecek ve anlaşma sağlanırsa Bruma'nın 2018'de biten sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak.

Menajerden söz aldılar

Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği Bruma'nın ocak ayında takımdan ayrılmaması için menajeriyle sözlü bir anlaşma yaptı.

Galatasaray yönetimi, yıllık 1.2 milyon Euro alan Bruma'nın ücretinin kulübe büyük bir yük getirmediği görüşünde birleşiyor.



Portekizli genç yıldızın yıllık ücretinin 2 milyon Euro'ya yükseltilmesi planlanıyor. Bruma'nın yeni sözleşmesinde ayrıca özel başarı bonusları da yer alacak.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Bruma'nın dönüşünde saha içinde ve saha dışında daha etkin hale geldiğini düşünen yönetim, başarılı oyuncunun uzun yıllar takımda kalmasını amaçlıyor.

Sezon öncesi hazırlık kampında 6 maçta 6 gol atan Bruma, sezona da başarılı bir giriş yapmıştı. Genç yıldız, ligde 10 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak skora önemli katkı sağlamıştı.