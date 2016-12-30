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Spor

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu

Sarı kırmızılılar ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da talip olduğu futbolcu ile anlaştı

30 Aralık 2016 13:58

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da talip olduğu Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık ile kesin olarak anlaştı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelen Galatasaray yöneticileri, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşma sağladı.

Kesin anlaşma yapılmasının ardından Ahmet Çalık, Gençlerbirliği yöneticileri ile temasa geçerek, Galatasaray ile kesin olarak anlaştığını bildirdi.

Beşiktaş'ın da talip olduğu futbolcu için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Futbolcuyla anlaşma yapıldığı için bonservis pazarlığının kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Ahmet Çalık kimdir?

22 yaşında ve 1.84 metre boyundaki Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 2013 yılında A takıma çıkan genç futbolcu, bu sezon kırmızı siyahlı formayla 17 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı. U16 seviyesinden itibaren bütün yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, 7 kez A Milli Takım'da oynadı.

 

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