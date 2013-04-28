Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde olan sarı kırmızılılar, bu farkı bu akşam 10'a yükseltebilirse Spor Toto Süper Lig 2012-13 şampiyonu olacak. Bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi ise iki maça da bağlı: Galatasaray kazanmalı, Fenerbahçe kaybetmeli... diğer tüm ihtimallerde şampiyonun kesinleşmesi önümüzdeki haftalara kalacak...

Galatasay'ın ilk 11'i belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip Gaziantenspor deplasmanında sahaya Muslera, Eboue, Semih, Dany, Riera, Melo, Selçuk, Hamit, Yekta, Burak ve Drogba ilk 11'i ile çıkacak.



Ligde oynadığı son 6 maçı kazanarak galibiyet serisi yakalayan ve sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattından uzaklaşabilmek için mücadele veren Gaziantepspor'a karşı zorlu bir 90 dakikaya çıkıyor.



Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın sonunda ligin şampiyonu kesinleşebilir. Ancak ligde hayatta kalma savaşı veren Gaziantepspor karşısında sarı kırmızıların işi kolay değil...



Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç öncesi sarı kırmızılılarda Hollandalı Wesley Sneijder kamp kadrosuna alınmadı. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun riske edilmediği öğrenildi. Sneijder ile birlikte Elmander, Hakan Balta ve Aydın da Gaziantep'e götürülmedi. Engin Baytar ise uzun bir aradan sonra ilk 18'de kendine yer buldu.



Teknik Direktör Fatih Terim 9 maçlık cezası nedeniyle Gaziantepspor deplasmanında takımının başında görev alamayacak. 2 maçlık cezasını dolduran Antrenör Hasan Şaş ise Ümit Davala ile birlikte saha kenarında olacak.

Yönetim tam kadro

Galatasaray yönetimi de, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda kutlama yapmak için Gaziantep'e tam kadro gitti. Kafilede Başkan Ünal Aysal da yer aldı.



Sarı kırmızılılar Antep'te coşkulu bir kalabalık karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektirmek için adeta yarışan yüzlerce sarı kırmızılı taraftar, takım otobüsünü havalimanından meşalelerle uğurladı.





Şampiyonluğu ilan etme olasılığı var

Sarı kırmızılı ekibin hem bu maçta hem de Kadıköy'deki Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor. Cim Bom'un Gaziantepspor maçını kazanması, Fenerbahçe'nin de Kayserispor'a yenilmesi durumunda, son 3 maç öncesi puan farkını 10'a yükseltecek sarı kırmızılılar, şampiyonluğu garantileyecek.

Ligin 31. haftasında iki takım arasındaki puan farkının değişmemesi, hatta 9'a çıkması durumunda ise Galatasaray'a 32. haftadaki Sivasspor maçını kazanması şampiyonluk için yeterli olacak.