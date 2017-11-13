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Spor

Galatasaray'ın idmanını Özbek de izledi

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Süper Lig 12

13 Kasım 2017 22:26

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ilk bölümü basına açık antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Sofiane Feghouli yer almadı.
Takım doktoru Yener İnce, Tolga Ciğerci ve Feghouli\'nin yarınki antrenmanda takımla çalışacağını bildirdi.
ÖZBEK İDMANI İZLEDİ
Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in de takip ettiği antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kontrolü çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Dursun Özbek\'ten detaylar

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