-GALATASARAY'IN HOLLANDA KAMPI VENLO (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı Spor Toto Dostluk Kupasının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak, derbi maçın saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Horst'taki antrenman sahasında akşam basına kapalı bir çalışma yaptı. Taktik ağırlıklı yapıldığı ifade edilen çalışmayı yeni transferlerden Juan Pablo Pino ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Avustralyalı yıldız Harry Kewell de izledi. Kewell ve Pino'nun, takım arkadaşlarıyla tanıştığı öğrenildi. Otelin girişinde gurbetçilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Pino ve Kewell, otele girişte zorluk yaşadılar. Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker'e ait K-GS 1905 plakalı araçla otele gelen başkan Adnan Polat'ın da teknik direktör Rijkaard ve futbolcularla akşam yemeğinde biraraya geldiği öğrenildi. Öte yandan, yarın yapılacak derbi karşılaşmasını FIFA kokartlı Alman hakem Thorsten Kinhöfer'in yöneteceği açıklandı. (