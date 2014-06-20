Galatasaray’ın hedefindeki teknik direktör kim?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim takımın başına geçecek isimi bir an önce belirleyip, yeni hocasının fikirleri doğrultusunda kampa girmeyi hedefliyor.

Eurosport’dan Çağrı Develioğlu’nun haberine göre, Galatasaray ibreyi yerli hocaya çevirdi ve Hikmet Karaman'la görüşmeler başladı. İddialara göre, Yönetim Hikmet Hoca'ya önümüzdeki hafta imza attırmayı planlıyor.

Daha önce Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Karaman, daha sonra Kocaelispor, Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.