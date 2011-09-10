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Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçları karnesi İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2011 14:30

-Galatasaray'ın hazırlık maçları karnesi İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Galatasaray, hazırlıkları çerçevesinde 11 maç yaparken, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid, Inter, Liverpool, Olympiakos, Twente gibi güçlü ekiplerin yanı sıra, Almanya 3. Lig ekibi Unterhaching, Almanya Bölgesel Lig takımı Türkiyem Berlinspor, Spor Toto 2. Lig ekipleri Akhisar Belediyespor, Pendikspor ve Eyüpspor, Spor Toto 3. Lig'den İstanbulspor ile karşılaştı. Güçlü rakiplerinden Real Madrid, Olympiakos ve Twente'ye yenilen ''Cim Bom'', Liverpool'u yenip, Inter ile de berabere kaldı. -Golcü Baros- Oynadığı 11 hazırlık maçında toplam 21 gol kaydeden Galatasaray'da en golcü futbolcu 5 gol atan Milan Baros oldu. Baros'u 3 golle Samsunspor'a kiralık olarak gönderilen Anıl Dilaver izlerken, Johan Elmander de 2 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımda Serkan Kurtuluş, Okan Derici, Kazım Kazım, Selçuk İnan, Felipe Melo, Bilal Özhan, Bogdan Stancu, Emannuel Eboue, Tomas Ujfalusi, İsmail Berk Ünsal 1'er gol kaydetti. Galatasaray'ın Pendikspor'u 6-1 yendiği maçta konuk takımdan Kutsal, bir kez topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçlarında kalesinde 7 gol gördü.

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