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Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçı yarıda kesildi!

Karşılaşma 35. dakikada sahaya atılan ses bombası ve meşaleler yüzünden tatil edildi

26 Temmuz 2015 00:26

Galatasaray'ın Avusturya'da Udinese ile oynadığı hazırlık maçı, sarı kırmızılı taraftarların sahaya attığı ses bombası ve meşale yüzünden yarıda kaldı.

Galatasaray'ın Udinese ile oynadığı hazırlık maçı taraftar engeline takıldı! Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı ses bombaları ve meşaleleler yüzünden karşılaşma 35. dakikada tatil edildi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın 4. dakikasında sahaya ses bombası atmaya başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca Eray İşcan'ın koruduğu kalenin arkasında ses bombaları patlamaya devam etti. Karşılaşmanın hakemi bir süre oyunu durdurdu, ardından maç kaldığı yerden oynanmaya devam etti.

Ancak maçın 34. dakikasında sahaya yine ses bombası yağmaya başladı. Bu sırada kaleci Eray'a da ses bombası isabet etti.

Bunun üzerine hakem Thomas Wieser, yardımcıları ile birlikte soyunma odasına girdi.

İti takım teknik heyeti ve oyuncuları ilk etapta yedek kulübelerinin önünde bekledi. Ancak maçın tatil edildiği bilgisi gelince onlar da soyunma odasının yolunu tuttu.

 

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