Galatasaray'ın Hamza Hamzaoğlu ile ilk sınavı iyi geçti

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında ilk kez yer aldığı mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın gollerini 15 ve 36. dakikada Selçuk İnan, 83. dakikada Bruma, 89. dakikada Umut Bulut kaydederken, Eskişehirspor'un golleri 5. dakikada Serdar Özkan, 61. dakikada Erkut Şentürk'ten geldi.

Galatasaray bu sonucun ardından G Grubu'nda 3 puanla 1. sırada yer alırken, Eskişehirspor puansız son sırada yer aldı.

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