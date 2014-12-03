T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın Hamza Hamzaoğlu ile ilk sınavı iyi geçti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında Galatasaray, Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti

03 Aralık 2014 23:40

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında ilk kez yer aldığı mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın gollerini 15 ve 36. dakikada Selçuk İnan, 83. dakikada Bruma, 89. dakikada Umut Bulut kaydederken, Eskişehirspor'un golleri 5. dakikada Serdar Özkan, 61. dakikada Erkut Şentürk'ten geldi.

Galatasaray bu sonucun ardından G Grubu'nda 3 puanla 1. sırada yer alırken, Eskişehirspor puansız son sırada yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

galatasarayeskişehirsporziraat türkiye kupasıhamza hamzaoğluselçuk inanbrumaumut bulut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24