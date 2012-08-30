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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2012-2013 sezonu grupları...

30 Ağustos 2012 22:32

Monaco'da çekilen kuralar sonucunda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, H grubunda yer alacak. Galatasaray'ın grubundaki diğer takımlar ise 1. torbadan Manchester United , 2. torbadan Braga ve 4. torbadan 1907 Cluj oldu.

Kura çekimleri sonucunda Devler Ligi'nde oluşan tüm gruplar şöyle:

A Grubu: Porto - Dinamo Kiev - Paris St. Germain - Dinamo Zagrep

B Grubu: Arsenal - Schalke - Olympiacos - Montpellier

C Grubu: Milan - Zenit St. Petersburg - Anderlecht - Malaga

D Grubu: Real Madrid - Manchester City - Ajax - Borussia Dortmund

E Grubu: Chelsea - Shaktar Donetsk - Juventus - Nordsjaelland

F Grubu: Bayern Münih - Valencia - Lille - BATE Borisov

G Grubu: Barcelona - Benfica - Spartak Moskova - Celtic

H Grubu: Manchester United - Braga - Galatasaray - 1907 Cluj

Çekilen kuralar sonucunda, Real Madrid, Manchester City, Ajax ve Borussia Dortmund'dan oluşan D Grubu ise ''Ölüm grubu'' olarak adlandırıldı.

 

Terim grubu değerlendirdi

 

Devler Ligi'nde rakiplerini değerlendiren Fatih Terim, "Kim gelirse söyleyecek bir şeyimiz yok. Son saniye 'Dortmund mu, Cluj mü?' dersek, Dortmund'un gelmemesi güzel. Ancak Cluj'un İsviçre'nin önde gelen ekibi Basel'i elediğini unutmayalım. Manchester United zaten saygı duyulacak bir rakip. Yıllar önce Galatasaray'ın Manchester'a karşı önemli bir başarısı var. Umarım yine başarırız. Braga son yıllarda önemli işler yapıyor. Futbol ciddi bir iş. Kimseyi küçümsemeden, büyütmeden olaya bakmak gerek. Biz hedefimizi belirledik. Gruptan çıkmak istiyoruz. Hangi gruba düştük, hangi rakiple eşleşseydik bunu söyleyecektik" açıklamasını yaptı.

 

'Galatasaray Avrupa'yı özledi'

 

Kura şansı hakkında konuşan Terim, "Benim şansla ilgim yok, hiçbir zamzan da olmadı. Oynamazsanızi gerekli mücadeleyi gösterirseniz bu grupta dördüncü olursunuz. Kimseden korkmadan, kimseyi abartmadan doğru bakış açsını yakalamak lazım. Bıkmadan usanmadan, rakibin gücü kuvvetini düşünmeden siz kendi futbolunuz oynayacaksınız. Daha zorlu gruplar var, bu bir gerçek. Kağıt üzerinde fark var ama oynamadığınız zaman 2. lig, 3. ligdeki br takıma karşı bile bocalıyorsunuz. performansımızı yükseğe taşıyarak bu gruptan el birilğiyle çıkmayı amaçlamalıyız. Herkes sizin gibi çıkmayı amaçlıyor. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Umarız iyi işler yaparız. Galatasaray Avrupa'yı özledi. Belirli unvanlarımız var. Umarım uzun bir yolculuk olur. Ocak'tan sonrasına kalan bir yolculuk olur. Herkese şimdiden hayırılı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

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