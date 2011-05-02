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Spor

GALATASARAY'IN GÖZÜ MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A)

02 Mayıs 2011 16:59

-GALATASARAY'IN GÖZÜ MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nın Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreçte, yarın gözler Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olacak. Mali Genel Kurul'la ilgili olarak kulüp üyesi Kayhan Berberoğlu tarafından açılan yürütmeyi durdurma davasının yarın Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmasında, daha önce konulan tedbir kararının kaldırılmaması halinde, 14 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılamaması tehlikesi doğacak. Diğer yandan, mahkemeden çıkacak olası bir olumsuz kararda, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve yönetim kurulu üyelerinin istifası halinde seçime gidilebilecek.

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