Galatasaray'ın forveti Liverpool'dan

Galatasaray'ın, Liverpool'da gözden çıkarılan Divock Origi'yi devre arasında kiralamak için temaslara başladığı iddia edildi.

ESPN'in haberine göre, sarı-kırmızılılar Belçikalı yıldız için teklifini iletti. Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Roberto Firmino ve Daniel Sturridge'nin gölgesinde forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Kızılyıldız maçında sadece 12 dakika görev aldı.

Bafetimbi Gomis'in ayrılışıyla birlikte gol yollarında zorlanan Galatasaray, Eren Derdiyok'un sakatlık periyodunda Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru ile forvet açığını kapatmaya çalışıyor.