Galatasaray'ın Florya'daki tesisine karşılık verilen ormanlık arazi imara açıldı!

Florya’daki Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’ne karşılık verilen Kemerburgaz’daki 12.6 hektarlık ormanlık arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Alana Galatasaray Spor Kulübü için de tesis yapılacağı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin önceki dönemki CHP'li üyesi İbrahim Doğan, yapılan değişikliğin kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek duruma tepki gösterdi. Doğan, "Spor adına doğal yaşam alanları yok edilemez" dedi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre ‘Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı’ amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Kapalı Spor Tesisi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi önceki gün onaylandı. Söz konusu değişiklikle birlikte, alan yapılaşmaya açılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 15 Eylül 2017’de bir protokol imzalandı. Protokolün kapsamına göre, Florya’da bulunan, 6.6 hektarlık Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’ne karşılık, kulübün Kemerburgaz’daki 12,6 hektarlık alana taşınmasına karar verildi. Bunun sonucunda da Kemerburgaz’daki alan, ‘spor tesisleri’ için Galatasaray Spor Kulübü’ne verildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nden ret

Plana ilişkin kamu kurumlarından görüş istendi. Ancak Orman Genel Müdürlüğü, ‘olumsuz’ görüş verdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün yazısında, “Ormanlık alanların ve orman alanı olarak kullanılmak üzere idaremize tahsis edilmiş veya tahsis işlemleri devam eden üzerlerinde ormanın devamı niteliğinde fiili orman varlığı bulunan alanların İmar Planlarına konu edilmesi Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle ormanlık alanlar ve orman rejimine alınmış alanlar imara yani iskân alanı oluşturmaya konu edilmemelidir” denildi.

"Yeni yapılaşmalara neden olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin önceki dönemki CHP'li üyesi İbrahim Doğan, yapılan değişikliğin kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. CHP'li Doğan, “12,6 hektarlık kamuya ait orman alanının bir spor kulübünün amaç ve çıkarları uğruna yağmalamak amacı ile yapılan plan, yasalara aykırıdır” dedi.

Mevcut planlarda bölgenin ‘orman alanı ve ormana kazandırma alanı’ olduğunu ifade eden CHP’li Doğan, “Alan tamamen yeşil örtüyle kaplı. Böylesi bir yeşil alana, orman alanının ortasında ‘kapalı veya açık spor alanı’ düzenlemesi yapmak, bölgenin doğasına ve bitki örtüsüne ciddi zarar verir. Ayrıca bu planla birlikte, yaban hayvanlarının yaşamı da risk altına girer. Yapılan bu rant ve yağma planı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırıdır ve suç teşkil etmektedir” diye konuştu.

Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Spor adına doğal yaşam alanları yok edilemez. Zira o bölgeye kapalı veya açık spor sahaları, stadyum yapılınca arkasından yeni yapılar ve betonlaşma, duble yollar yapılacak. Bunun sonunda bölgede tesis adı altında çeşitli yapılar, beton yollar hızla yapılacak.”