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Spor

Galatasaray'ın eski stoperi felç geçirdi!

Song Galatasaray'ın yanı sıra bir sezon Trabzonspor forması da giymişti

03 Ekim 2016 00:34

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen Kamerunlu futbol efsanesi Rigobert Song, beyin kanaması sonucu felç geçirdi ve hastanede yoğun bakıma alındı.

Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski kaptanı Rigobert Song'dan (40) kötü haber geldi.

Fransa ve Kamerun basınında yer alan haberlere göre, beyin kanaması sonucu kısmi felç geçiren ve hastaneye kaldırılan Song, yoğun bakıma alındı.

Beyin kanaması geçirdiği söylenen futbolcunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o milli takımdan arkadaşı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

1 Temmuz 1976 doğumlu Rigobert Song, 1994'te başlayan profesyonel futbol kariyerinde sırasıyla Metz, Salernitana, Liverpool, West Ham United, Köln, Lens,Galatasaray ve Trabzonspor takımlarında forma giydi. Song, 2010 yılında futbolu Trabzonspor'da bıraktı.

Süper Lig'de 154 maça çıkan Song, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

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