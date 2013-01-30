Galatasaray'ın eski oyuncusu İnsua, Arda'nın takımı Atletico Madrid'de

Atletico Madrid'in, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından transfer ettiği Arjantinli futbolcu Emiliano Insua, Galatarasay'dan eski arkadaşı Arda ile tekrar görüşmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Atletico Madrid ile 3,5 yıllığına sözleşme imzalayan Insua, Vicente Calderon Stadı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takımda tanıdığı tek futbolcunun 2010-2011 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'dan arkadaşı Arda olduğunu dile getiren Insua, ''Arda ile yine aynı takımda olmak güzel. Umarım birlikte sahada iyi şeyler yapıp, bunun zevkini çıkartırız. İlk kez öğle yemeğinde görüştük ve çok gülüştük. Galatasaray'da güzel günler geçirmiştik, tekrar bir araya gelmek çok hoş'' dedi.

Insua, Galatasaray'da bulunduğu döneme ilişkin çok güzel anıları olduğunu ifade ederek, Türkiye'de halen görüştüğü arkadaşları olduğunu ve Galatasaray taraftarlarına büyük sempati duyduğunu anlattı.

''Galatasaray'ın, Sneijder ve Drogba transferlerine'' ilişkin görüşü sorulan Insua, ''Bence başarılı olurlar. Kariyerleri çok iyi olan futbolcular ve kesinlikle Galatasaray'a da verecek şeyleri vardır. Bir futbolcu için maç skoru her şey olsa da, başarılı olmak için eğitimli, saygılı ve disiplinli olmak gerekir'' diye konuştu.

Orta sahanın sol kanadında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'e gelişine ilişkin ise ''Burada olmak benim için bir düşün gerçekleşmesi demek. İspanya'nın en büyük takımlarından birinde oynayacağım ve bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyorum. Kariyerim için çok önemli. Büyük bir heyecan duyuyorum'' dedi.

Kendisi gibi Arjantinli olan teknik direktör Diego Simeone'yi örnek aldığını anlatan Insua, ''Genç bir futbolcuyum ve teknik direktör olarak ondan çok şey öğrenmek istiyorum'' diye konuştu.

22 numaralı formayı alan Insua, Atletico Madrid'de ilk 11'de yer alabilmek için rekabete hazır olduğunu vurgulayarak, ''Ben savaşçı biriyim, rekabet hoşuma gidiyor. Atletico'da iyi futbolcuların olması benim için ekstra bir motivasyon. Rekabet olunca gücüm ortaya daha iyi çıkıyor'' dedi.

