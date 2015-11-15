Galatasaray'ın eski kaptanı Bülent Korkmaz'ın acı günü

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın annesi Nevin Korkmaz yaşamını yitirdi.

Korkmaz'ın, bir süredir rahatsız olan annesi Nevin Korkmaz İstanbul'da yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Bülent Korkmaz, Mersin'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.



Mersin İdmanyurdu Basın Sözcüsü Ayhan Erdem de sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında "Kulübümüzün değerli hocası Bülent Korkmaz'ın annesi Nevin Hanımefendi vefat etmiştir. Değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadesini kullandı.