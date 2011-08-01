Galatasaray'ın eski kalecisinden şok iddia

T24 - Galatasaray’ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" dedi.



1992-93 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 8-0 mağlup edip, Beşiktaş'ın önünde şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından uzun yıllar geçti. Ancak şike soruşturmasının başlatılmasıyla Türk futbol tarihinin tozlu sayfaları da bir bir açılmaya başladı. İşte o tarihi maçta Galatasaray kaptanlığını yapan Hayrettin Demirbaş, Bugün gazetesine konuşarak gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı ve "8-0'lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı" dedi.



Sarı-Kırmızılıların eski file bekçisi, "Kesinlikle Galatasaray o maçta şike yapmadı. Tam aksine o karşılaşmada rakibimize müthiş bir teşvik primi gitmişti. Ceza sahası içinde bir pozisyon olmuştu Sabotic'le... Masörleri saha içine girip 'penaltı penaltı' diye bağırmaya başladı. 'Nedir sizdeki bu heyacan' diye sordum. O da bana 'Ne diyorsun abi. Eğer bu maçı kazanırsak, 1 senedeki primi cebimize koyacağız' dedi. Şok olmuştum" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ 6 ATMIŞTI



"Bizi o maçtan sonra zan altında bırakmaya çalıştılar" diyen Hayrettin Demirbaş, "O gün bizim takım öyle bir futbol oynadı ki. Yemin ederim Real Madrid gibiydik. Hatta bir golde ceza sahası içinde 10 pas yaptık. Zaten 20. dakikada rakibimiz bu futbolumuza fazla dayanamadı skor3-0 olmuştu bile... Ankaragücü kalecisi Zalad için 'Maçı sattı' dediler. Ama Zalad 5 gol yedi. İkinci yarıda da Arif3 gol. Zalad benim arkadaşım. Böyle bir şey olsa ben oyundan çıkardım. Ayrıca o sezon Ankaragücü'ne Karşıyaka 5, Beşiktaş ise 6 tane atmıştı" diye konuştu.



Hayrettin Demirbaş, Ankaragücü maçındaki ilginç detaya da dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın eski file bekçisi, "Beşiktaş'ın belkemiği biri Fikret Demirer diğeri Sinan Engin'dir. O zaman ikisi de Ankaragücü forması giyiyordu. Biri sakat, diğeri kart cezalısı olduğun için oynamadı. Bu iki eski Beşiktaşlı'nın olduğu yerde Ankaragücü nasıl isteyerek 8 gol yer" dedi.





BİR KEZ BİLE YENEMEDİ



Yıllarca Galatasaray'ın kalesini koruyan Demirbaş, Beşiktaş'a da gönderme yapıyor. Hayrettin Demirbaş, "O sene Beşiktaş ile 7 maç yaptık. O dönemde 5'ini kazandık 2 kez berabere kaldık. Bizi bir kere yenemediler ve böyle şike söylentilerini ortaya attılar. Gerçekten ayıp" diyerek Siyah-Beyazlıları kızdıracak cümleler sarfetti.



Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ünsal Çimen ise o tarihe geçen 90 dakikayı hatırlamak istemediğini söyledi. Ünsal Çimen, "Şu günlerde Türk futbolu şike soruşturmasıyla çalkalanırken benim de konuşmam gerçekten yanlış anlaşılabilir. Bu konuyla ilgili en hayırlısı yorum yapmamak" diyerek sözlerini tamamladı.





