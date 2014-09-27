F.Bahçeli Volkan'a emektarlardan uyarı: Akıllı olacaksın

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili eleştirilere eski kelecilerden Hayrettin Demirbaş ve Engin İpekoğlu da katıldı. Demirbaş, "Volkan oynatılmazsa Bir daha böyle yaparsam kaleye geçemem, aklımı başıma toplayayım diye düşünür. Rakiplerin her türlü hareketi yapabilir. Sen akıllı olacaksın" dedi.

Son dönemde yaptığı hareketlerden dolayı sıkça eleştirilen Fenerbahçe'nin ve milli takımın kalecisi Volkan Demirel'e bir uyarı da emektar kalecilerden geldi.

'Aynısı başıma gelmişti'

Bugün gazetesine konuşan, Fenerbahçe ile özdeşleşen isimlerden olan Engin İpekoğlu, "Volkan’ın kaleyi devralması gerektiğini" söyledi.

Aynı durumu Rüştü Reçber ile yaşadıklarını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:

“Sakatlandım, kaleyi Rüştü korumaya başladı. İyileşip eski formumu yakaladım fakat Rüştü kaleyi devralınca başarılı performans göstermişti ve hocamız Carlos Alberto Parreira da onunla devam etti. Volkan formsuzken değil cezalıyken Mert Günok oynadı. Formsuzluk nedeniyle kaleyi devretmiş olsa, Mert devam edecekti. Cezası biteni keserseniz küsme riski de var” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe, Volkan’la devam mı edecek, ‘tamam mı’ diyecek, Bir anlamda bunun kararı belli olacak” diye konuştu.

'Sen akıllı olacaksın'

Hayrettin Demirbaş ise, " Volkan oynatılmazsa Bir daha böyle yaparsam kaleye geçemem, aklımı başıma toplayayım diye düşünür. Rakiplerin her türlü hareketi yapabilir. Sen akıllı olacaksın" dedi.

Galatasaray’ın unutulmazları arasında yer alan Hayrettin Demirbaş, Mert Günok’a sahip çıktı. Mert’in kesilmesinin genç kaleciye haksızlık olacağını belirten Demirbaş, “3 haftadır iyi oynayan bir Mert Günok var. Ben olsam kesmem. Böylece, Volkan da ‘Ben bir daha böyle yaparsam bu kaleye geçemem. Aklımı başıma toplayayım ve bir daha yapamam. Kabul etmek gerekir ki Volkan, penaltı kurtararak önemli bir iş yaptı ama rakibinin üzerine çıkarak sevinmeyeceksin. Rakibin profesyoneldir, seni kızdırmak için her türlü hareketi yapabilir. Sen akıllı olacaksın” dedi.

'Rıdvan'a vurmuştum'

Yaşadığı bir olaya da değinen Demirbaş, şöyle devam etti:

“Rıdvan Dilmen ile bir maç içinde polemiğim olmuştu. Fenerbahçe lehine penaltı kararı verildikten sonra Rıdvan ile tartışmış, kendisine vurmuştum. O dönem var olma savaşı veriyordum. Beyin kaldırmıyor, robotlaşıyorsunuz. İnsan o an ne yapacağını bilemiyor. Fakat insan olduğumuzu, duygusal bir varlık olduğumuzu, kaliteli bir insan olduğumuzu unutmamamız lazım. O pozisyonda bir hatam olmuştu ve kendimi hâlâ affedemiyorum, kendime kızıyorum. Rıdvan ne yaparsa yapsın ben ona vurmamalıydım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirel, Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile yaptıkları karşılaşmada kurtardığı penaltının ardından Sarı-Kırmızılı futbolcu Felipe Melo’nun üstüne zıplamış ve 3 maç ceza almıştı.

Deneyimli eldiven, bu ceza nedeniyle sezonun ilk 3 haftasını kaçırmıştı. Cezası biten Volkan’ın yarın yapılacak Akhisar maçında kaleye geçmesi bekleniyor.