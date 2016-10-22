T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın eski futbolcusu öldürüldü

Bir dönem Galatasaray'ın altyapısında forma giyen genç futbolcu Burhan Yıldız, dün gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

22 Ekim 2016 12:29

Bir dönem Galatasaray'ın altyapısında görev alan, son olarak ise Silivrispor takımında forma giyen genç futbolcu Burhan Yıldız, dün Beylikdüzü metrobüs durağının yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Metrobüs durağının yakınında bulunan kafede bir süre tartışan iki kişi daha sonra dışarı çıktı. Tartışan kişilerden Cengiz E., Burhan Yıldız’ı kafe önünde başından silahla vurarak ağır yaraladı.

Fanatik'in haberine göre; Burhan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak dün gece acı haber geldi. Silivrispor ve İstanbulspor kulüpleri, "Burhan Yıldız, kalbimizdesin" mesajlarını paylaşarak genç fufbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları 5 el silah sesi duyduklarını söylerken, polisin saldırganı yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Son olarak Silivrispor takımında forma giyen Burhan Yıldız, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olarak 3 yıl sarı-kırmızılı ekibin altyapısında görev almıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Amedspor'a, oradan da Silivrispor'a transer olmuştu.

ETİKETLER

GalatasarayBurhan YıldızBeylikdüzümetro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24