Galatasaray'ın eski futbolcusu öldürüldü

Bir dönem Galatasaray'ın altyapısında görev alan, son olarak ise Silivrispor takımında forma giyen genç futbolcu Burhan Yıldız, dün Beylikdüzü metrobüs durağının yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Metrobüs durağının yakınında bulunan kafede bir süre tartışan iki kişi daha sonra dışarı çıktı. Tartışan kişilerden Cengiz E., Burhan Yıldız’ı kafe önünde başından silahla vurarak ağır yaraladı.



Fanatik'in haberine göre; Burhan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak dün gece acı haber geldi. Silivrispor ve İstanbulspor kulüpleri, "Burhan Yıldız, kalbimizdesin" mesajlarını paylaşarak genç fufbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları 5 el silah sesi duyduklarını söylerken, polisin saldırganı yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Son olarak Silivrispor takımında forma giyen Burhan Yıldız, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olarak 3 yıl sarı-kırmızılı ekibin altyapısında görev almıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan Amedspor'a, oradan da Silivrispor'a transer olmuştu.