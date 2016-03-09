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Spor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Eboue, Premier Lig yolcusu

Eboue, 2005-2011 yıllarında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynamıştı

09 Mart 2016 19:33

Sunderland Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2015 yazından bu yana kulüpsüz olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Radikal'in haberine göre, Galatasaray'ın, formsuzluğu nedeniyle 2014 yazında 21 yaş altı takımına gönderdiği 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan kontratı 2015 yazında sona ermişti. 2005-2011 yıllarında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan ve Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 78 kez giyen Eboue, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Sunderland, 29. haftası tamamlanan Premier Lig'de topladığı 25 puanla düşme hattının bir puan uzağında yer alıyor.

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